Texas GOP chair @AllenWest challenged a reporter who was late to his press conference to do 30 pushups. The reporter “respectfully” declined; Allen West did them instead pic.twitter.com/sF9jAoJn52 — Jane C. Timm (@janestreet) May 5, 2021

曾於美國陸軍服役的德州共和黨主席韋斯特（Allen West），由於一名記者於記者會中遲到，便向該記者要求「單挑」伏地挺身；雖然記者拒絕，現年60歲的韋斯特仍現場「秀」了30下伏地挺身。不過有現役美軍官兵表示，韋斯特的動作不夠標準，「在我們這只能拿0分」。

美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導，曾在美國陸軍官至中校的韋斯特，在德州共和黨的一場記者會中，向一名遲到的記者要求單挑30下伏地挺身；根據報導，在該記者「鄭重拒絕」後，韋斯特自己趴下並做了30下伏地挺身，一旁的共和黨人則高聲計算次數，並在他完成後鼓掌歡呼。

人在現場的「美國國家廣播公司」（NBC）記者（Jane Timm）錄下了現場經過，並將影片上傳至推特。不過有自稱是現役美軍的網友表示，韋斯特的動作不夠標準，要是讓他的教育班長來算次數，韋斯特只能拿到鴨蛋；也有網友說：「0下、0下、還是0下，大哥你要壓下去啊。」另一名網友則打趣地表示：「下次要是有10個記者遲到他就慘了。」

韋斯特在美國陸軍服役超過20年，並曾擔任第4步兵師第20野戰砲兵團第2營營長，但在2003年毆打並威脅要處決一名疑似對外提供其部隊情報的伊拉克警察後，因違反軍法而遭到撤職，並於2004年退役。他稍後投入政治界，並曾於2011至2013年擔任聯邦眾議員，2020年7月起擔任德州共和黨主席。

(中時新聞網)