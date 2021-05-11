全球半導體產業中，台積電和三星無疑為領先的製造商，其中又以台積電為全球龍頭產業，根據《BusinessKorea》報導，三星在晶圓代工領域苦追台積電效益甚微，再加上記憶體的市占率逐漸流失、南韓大多IC設計公司都呈虧損的情況，「南韓半導體產業逐漸失去競爭力」。

三星半導體部門的非記憶體業務營收為17.31兆韓圜，台積電的營收則為50兆韓圜，兩者之間的差距不言而喻；此外，該部門2019年的營收比相當於台積電的37.8%，然而去年卻下滑到33.8%。

該部門今年第一季營業利益為3.37兆韓圜，較去年同期下降16%，原因是其晶圓代工的盈利能力有所下滑導致；反觀晶圓代工龍頭台積電，今年第一季的營業利益就高達53.6億美元（約5.9兆韓圜）。

全球DRAM來看，三星的市占從2016年的46.6%下滑到41.7%；另一方面，由於其競爭對手美光科技正計畫收購日商Kioxia，一旦實現併購，即有可能導致三星NAND flash快閃記憶體利潤受到衝擊。

雖然三星今年計畫投資400億美元，但由於大部分都將投入記憶體產業，因此晶圓代工業務所分配到的資金相對有限。另外，美國政府呼籲半導體製造商赴美國投資，台積電正準備於亞利桑那州設立6家工廠，然三星卻遲遲未做出相關投資決定。

2020年韓國股票市場上排名前20名的無晶圓廠IC設計公司中，有一半均是虧損的，而去年這些公司營收都是較2019年成長24%，意味著南韓IC設計公司的競爭力逐漸在走下坡。

(中時新聞網)