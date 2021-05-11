俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已向國會提交，俄國擬退出「開放天空條約」（Open Skies Treaty）的立法草案。美國是在去年退出這項後冷戰時期的重要防禦協定。

莫斯科方面是在今年一月中旬宣布將退出這項條約。依據開放天空條約，各締約國得以在彼此領空執行非武裝偵察飛行。

莫斯科當局指出，自美國去年退出開放天空條約後，關於維繫這項條約的運作方面「缺乏進展」。

俄國政府的資料庫今天顯示，蒲亭已將退出條約的法案提交給國會。

法案的附註文字寫道，這項條約有助於「顯著提升防禦方面的信任」，並說美國的退出「破壞了締約國的利益平衡」。

附註文字另指出：「對於條約的遵行及條約加強信任和透明度方面的作用已構成嚴重破壞。」並說，俄羅斯的國家安全因此遭受威脅。

這項條約是各締約國在蘇聯瓦解後不久的1992年簽署，並於2002年生效。

(中央社)