在純網銀LINE Bank開戶需要提供「好友和群組資訊」挨批。立委江永昌日前在財委會上質疑在LINE Bank開戶就要「出賣好友個資」的合理性，LINE Bank11日晚間發布兩點澄清，強調客戶可以自行選擇。

針對客戶開戶時，要求提供客戶在LINE的好友資料、群組資料給LINE Bank，沒有讓客戶不同意的按鈕。LINE Bank指出，客戶於LINE App進入LINE Bank服務入口申請開戶，如果不同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定，可於開戶流程時，點選下方之「取消」，隨後跳出銀行服務，無法繼續開戶流程。

而客戶在LINE Bank App進行開戶，如果不同意LINE?的資料提供相關條款，可以點選「取消」，之後可繼續下一步開戶流程。

LINE Bank指出，在LINE Bank App有提供是否同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定的選擇權予客戶，客戶於開戶後隨時可以取消綁定或重新恢復綁定。若因客戶使用LINE Bank金融服務時，業務推廣所回饋予客戶的LINE POINTS，需經由綁定LINE帳號而取得，如客戶於開戶時不同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定，客戶將無法得到因業務交易回饋之點數。

LINE Bank何以向開戶人要求提供於LINE的相關好友資料，開戶人為何一定要提供？LINE Bank要開戶人之好友資料，目的是什麼？

LINE Bank指出，「LINE好友轉帳」功能讓客戶可以自行從其LINE好友名單，選擇欲轉帳之好友。因此，於開戶時，客戶須同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定，同時將其好友之LINE相關資訊提供予本行。

若在開戶過程中點選「取消」，不同意LINE的資料提供相關條款，LINE因此並沒有將其好友相關資訊提供予本行。

LINE Bank表示，並未強制要求客戶一定要同意LINE帳號與LINE Bank帳戶綁定。雖然無「LINE好友轉帳」服務，但仍可以經由「銀行帳戶轉帳」及「QR code轉帳」等功能，進行轉帳交易。

(工商 )