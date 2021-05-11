因應台灣疫情警戒升至第二級，星展銀行（台灣）晚間宣布自周三（5/12）起，全面啟動居家辦公，部份基於業務性質無法執行居家辦公的員工，則採取分組辦公模式，以力行防疫同時保護同仁安全。

在11日下午中央疫情指揮中心發布提升疫情警戒到第二級相關新聞後，匯豐（台灣）銀行內部立即召開防疫小組緊急會議，會中作出三點決議，包括1、辦公區部份即日起不接待外面訪客，預計與外部人士召開的實體會議均取消，召募人才活動轉為線上面談。2、員工辦公採梅花座，拉大彼此社交距離。3、第一線服務客戶以電話連繫為主，分行作業除疫情以來的量體溫、手部消毒等固定防疫，現在要求進門客人一定戴上口罩，進行櫃台服務拉大社交距離。

星展銀行（台灣）的分行第二級防疫工作，始自4月初，客戶進入分行除了一般量體溫等，還要額外填寫訪客防疫告知表。較特別的是，若有仍在「自主管理」期間的客戶進入分行，星展現場人員會導引到最靠近門口的單獨服務空間，並在完成金融作業、客戶離開後，馬上進行消毒。

花旗台灣銀行是土洋金融機構中，從疫情爆發至今，唯一持續施實異地辦公及居家辦公的金融機構。花旗台灣11日表示，一直採取積極且嚴謹的防疫措施，去年至今要求同仁在辦公室內要佩戴口罩，減少實體會議，同時定期加強消毒及清潔辦公場所。密切監測疫情發展，適時調整營運，並向員工提供即時的防疫措施及訊息，以保障大家的健康，力求在運作一切正常下，持續提供客戶服務。

花旗台灣表示，員工、員工家人、客戶和社會大眾的健康安全是銀行最重要的考量。盡全力配合中央流行疫情指揮中心的指示，並謹守中央流行疫情指揮中心的防疫措施。

(工商 )