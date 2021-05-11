中央流行疫情指揮中心依「疫情警戒標準」，將疫情提升到第2級，因應新冠疫情升溫，恐有社區傳染之虞，南投縣政府宣布縣內10家醫院及長照機構，11日起至6月8日，停止開放探病及探視，陪病及陪伴者限1人。

集會活動部分，原則上停辦「室外500人以上，室內 100人以上」的集會活動，但如果能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，可提報防疫計畫報請衛生局核備後實施。

加強電子遊戲場、KTV及八大行業防疫稽查，12日起，由縣府建設處、警察局、衛生局組成防疫稽查小組，稽查重點將著重在民眾進入場域應佩帶口罩，建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消等。

保持社交距離「夜市、傳統市場、黃昏市場」重啟防疫宣導，由警察局及衛生局組成防疫稽查小組，宣導保持社交距離、勤洗手、戴口罩，攤位即食食品應覆蓋或遮蔽，並暫停試吃活動。攤位內若有用餐區也請攤商桌距應盡量拉開至1.5公尺或採取梅花座或運用隔板區隔，另用餐時且請民眾勿交談，也鼓勵民眾盡量外帶。

風景區、觀光景點持續防疫宣導，預計本周六、日起本府建設處、觀光處、警察局及衛生局組成防疫稽查小組，在轄內觀光風景區（清境農場、溪頭、杉林溪遊樂區）防疫宣導，並請觀光景點業者透過廣播系統，提醒民眾到景點時能戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。

13鄉鎮市衛生所上班日販售口罩，每日提供成人口罩2000片、兒童口罩200片，另有92家健保特約藥局也持續販售，目前口罩供應量充足，本府衛生局將監測民眾取得口罩便利性，必要時將增加販售時間。

目前，南投縣新冠疫苗尚餘1295劑，符合施打對象縣民，可到19個疫苗接種醫療院所（6家醫院及13鄉鎮市衛生所）施打，目前疫苗供應量充足，請民眾勿恐慌。

5月15、16日國中會考，考場管制進出場動線，進入考場前量需測體溫、全程佩戴口罩；不開放考生家長進入考場陪考，試場冷氣全面開放、開啟試場內4個角落的窗戶；另英語聽力照常施測，考場維持各試場及休息區通風、加強消毒。

因應6月畢業季，各級學校辦理畢業典禮，應採防疫措包括座位採梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食。

衛生局呼籲，進入「八大類場域」應佩戴口罩，加強取締宣導，經勸導不聽者依法處3000至1萬5000元罰鍰。另提醒民眾好好保護自己，也能保護他人，養成定時量體溫，肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，盡量不要到人多擁擠的公共場所。若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所；若有必要外出，務必戴口罩。

(中時 )