台指期夜盤續殺不停 台股明日開盤不妙 22:202021/05/11 中時新聞網 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日台股崩跌，美股開盤亦殺成一片血海，對明日台股開盤恐不妙。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台指期夜盤在今日台股大跌652點餘波下，未見收歛，一開盤就下跌454點，期間曾小幅反彈，但18:00以後又見持續下殺，21:10時已跌破16196，跌破台股季線支撐，但之後又呈震盪走勢。 美股開盤後，4大指數開盤齊跌，道瓊指數重挫近300點，那斯達克指數走跌超過2%。科技股淪一片血海，蘋果、亞馬遜、Google、臉書以及微軟股價全面下挫。以電子股佔絕大權重的台股，明日的情況恐怕依然不妙。 美股四大指數全數收黑 台股早盤跌破萬七關卡 恐慌指數飆漲 道瓊指數開盤大跌300點 科技股殺成血海 (中時新聞網) #台指期 #夜盤 #開盤 #後又 #台股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情引爆台股恐慌性殺盤 網驚：想起去年3月的慘況 15:282021/05/11 財經 台股千金夢碎 10千金早盤剩5千金 11:422021/05/11 財經 台股爆天量7148億 外資殺盤不手軟 這檔傳產股變刀下亡魂 17:262021/05/11 財經 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 17:302021/05/11 財經 美股今晚不妙？歐股早盤開跌2％ 那指期挫逾200點 18:162021/05/11 財經 驚悚700點大逃殺 散戶不要接刀 爆1現象再進場 18:182021/05/11 財經 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 14:102021/05/11 財經 《類股》寶鋼燒旺中鋼盤價連12漲熱火 鋼鐵人捍價 10:182021/05/11 財經 《期貨》三大期指全黑 5月台指期開盤狂跌261點 09:102021/05/11 財經 台股狂殺 新台幣貶回27.9元價位 16:532021/05/11 財經 台股大跌652點 國安基金將密切關注台股後市 15:142021/05/11 財經 財經熱門新聞 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 價值股也淪陷 道瓊指數早盤重挫500點 半導體股成重災區 - 財經 台股創史上第三大跌點 熱門股遭狙殺 這些抗跌股飆漲停 - 財經 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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