台指期夜盤在今日台股大跌652點餘波下，未見收歛，一開盤就下跌454點，期間曾小幅反彈，但18:00以後又見持續下殺，21:10時已跌破16196，跌破台股季線支撐，但之後又呈震盪走勢。

美股開盤後，4大指數開盤齊跌，道瓊指數重挫近300點，那斯達克指數走跌超過2%。科技股淪一片血海，蘋果、亞馬遜、Google、臉書以及微軟股價全面下挫。以電子股佔絕大權重的台股，明日的情況恐怕依然不妙。

(中時新聞網)