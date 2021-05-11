警方針對有黑道牛郎聚集的男模會館，實施高強度臨檢。（胡欣男攝）

26歲李姓男子自稱竹聯幫紋滸會長，還是統促黨成員，他在台北市中山區組男模經紀公司，任職於某男模會館，去年竟因經紀公司王姓男模積欠債款，尚未還清即離職，心生不滿，率同公司男模強押被害人至旅館拘禁，並暴力毆打、逼迫王男強簽逾百萬元本票，家屬繳交30萬元後，王才遭釋放。

刑事局日前掃黑，將李提報治平對象檢肅到案，同時逮捕一干具有黑道背景的牛郎。轄區中山警分局為打擊黑道幫派滋事分子等犯罪組織，並即時遏止幫派囂張氣焰，自5月10日起，針對該男模會館實施每日2次高強度擴大臨檢，制裁「黑道牛郎」的囂張氣焰。分局長許頌嘉於11日晚間更親自帶隊執行，並結合第三方警政，邀集市府相關單位實施聯合稽查。

分局長當場告誡該店現場負責人，勿有黑道幫派背景員工滋事，警方會針對店內員工逐一清查、確認，勿再有暴力討債，強押拘禁情事發生。

另因應新冠肺炎疫情升溫，社區傳播風險升高，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，警方配合稽查各營業場域需宣導員工及消費民眾要全程配戴口罩，並落實建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫機制作為。

中山分局表示，面對黑道幫派組織，警察機關絕不妥協，絕不容忍，呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖，警方並將持續貫徹實施「三打掃黑」策略，包括一打：迅速緝獲滋事份子；二打：打擊作亂團體掃蕩活動據點。三打：連坐檢肅成員切斷金流源頭。

(中時 )