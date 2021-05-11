為建立教師諮商輔導支持體系，台南市教育局率六都之先，完成法制程序訂定「台南市市立高級中等以下學校及幼兒園教師諮商輔導支持體系設立辦法」。

台南市長黃偉哲強調，促進與維護教師心理健康，是保障學生權益的基石，台南市將盡速成立小組，後續委託單位執行計畫。另外，教育局此次也特別邀請台南市教育產業工會陳葦芸祕書長及台南市中小學校長協會林志政校長理事長出席見證。

教育局長鄭新輝表示，2019年6月5日修正的教師法，規定高中以下學校各主管機關應建立教師諮商輔導支持體系，協助教師諮商輔導。教育部已在去年9月7日函請各縣市訂定自治法規，台南市率先擬訂計畫，向中央爭取補助。

為建構讓教師安心的諮商體系，未來傾向委託專業單位協助，除專任教師可提出申請，同時考量代理教師有全時在校身分，將一體適用。

除提供個別諮商外，亦進行團體諮商輔導、心理危機介入及其他支持服務等，讓教師壓力得以紓解。

鄭新輝進一步表示，教育局不僅提供教師免費諮商時數，也明訂教師不會因接受服務而影響其工作、陞遷及其他權益，就是為了保障教師能夠安心的使用資源。

(中時 )