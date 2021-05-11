珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今天接受《POP大國民》主持人蔡詩萍訪問時指出，藻礁生態系不會因為三接外推不受到影響，雖然航道不用浚挖，但棧橋還是要做、堤防也要做，仍會破壞藻礁。

潘忠政表示，外推455公尺似乎不用再浚挖，但堤防也往外會形成更大的突堤效應，對所有藻礁不好，也損害當地漁民的漁民權益，即使外推，還是有海堤、棧橋，應仍以公投主文規劃。

潘忠政認為，會選擇外推455公尺正是會符合在量體1／10內可以只做環差不用環評，因為一旦要重新推動環評評估的範圍、時間、程序繁複，也會對其造成壓力，複環差只要環評委員發現比原來的開發影響小就可以過關。

潘忠政提及，許多國家都推動淨零碳排，但一方面推淨零碳排也要推動節電，但台灣用電卻是節節高升，如果強烈要求節電是否可以省出3％至5％備轉容量？

潘忠政強調，從2012年就開始搶救藻礁，鄭文燦競選時也提及桃園藻礁應劃為暫定自然地景，如果他上任後就做這件事，那如果中央說要蓋三接可以拒絕，2014年就可以開始評估台北港方案。

潘忠政說，接下來會完成種子教師培訓，屆時就會有上百位講員接受各社區或機關團體邀約，此外最快在本月底辦理論壇會向社會大眾報告其觀點，如果公民能有思辯的過程就是成功的運動。

(中時 )