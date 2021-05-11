現代化妝技術了得，有些人妝前妝後差距太大，總令人嚇一跳，日前就有名大媽在網上Po出自己的化妝過程，本來還是一臉皺紋的模樣，沒想到化完妝後竟撞臉AV女優波多野結衣，讓許多網友看傻直呼：「根本詐騙」。
日本論壇最近瘋傳一張大媽「變臉」過程，一開始大媽手拿西瓜啃、講著電話，還把門牙「貼黑」，臉上皺紋、抬頭紋都十分明顯，皮膚看起來也鬆弛顯老態。
接著，她開始準備化妝過程，先是做好妝前保養，隨後化上底妝、眼妝以及唇妝，連髮型、衣著也不馬虎，綁好辮子頭，以及戴上珍珠髮帶、小花耳環，換著一套白色雪紡上衣，整個人完全變身後，已和之前大媽模樣完全不同，甚至還有點神似AV女優波多野結衣。
照片在日網傳開後，吸引許多網友驚嘆連連「這種程度已經是詐欺了吧」、「我看了什麼」、「這犯罪等級了吧」、「是同個人嗎」，意外在日網掀起熱烈討論。
(中時新聞網)
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