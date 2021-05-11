無視赤字缺口 澳洲擴編預算撐經濟 22:382021/05/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲政府11日公布2021-22財年（截至明年6月底）預算案，無視財政赤字缺口擴大，總理莫里森承諾編列5,890億澳元支出，以支撐經濟擺脫疫情引發的衰退持續復甦。該預算案特別著墨老弱婦孺的照護，被解讀成是莫里森在爭取女性及年長選民的支持，為下次大選鋪路。 好漢坡登山步道 邱志偉爭取經費改建 中澳戰略經濟對話 無限期暫停 (工商 ) #無視 #預算案 #莫里森 #編預算 #澳洲政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲4月企業市況與信心指數創新高 12:522021/05/10 財經 工商社論》蘇內閣應正視國富統計的最後一里 04:102021/05/08 財經要聞 陸若武力犯台 澳洲將履行支援承諾 外交部：台澳共同維持區域和平穩定 15:412021/05/07 政治 美前外交官傅立民：華府對中競賽必輸 籲美中應展開合作 04:102021/05/11 國際大事 菜市仔翻新有感！高市爭千萬預算改善8處 13:542021/05/08 寶島 斥資250億振興造船業 美矢言重返海權榮光 13:222021/05/08 軍事 美國市政債基金 今年來吸金390億美元 04:102021/05/11 全球財經 擋修泰北孤軍墳墓 朱立倫怒轟黨產會背骨忘宗 09:372021/05/11 政治 澳洲前防長：陸可能引爆區域戰爭 須長期戒備 13:012021/05/10 國際 被一張照片激怒 澳洲女籃球星威脅退出東奧 15:392021/05/09 體育 奔騰思潮》馬維拉及八田與一都只是民進黨的政治工具（練鴻慶） 20:142021/05/09 海納百川 財經熱門新聞 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 台指期夜盤續殺不停 台股明日開盤不妙 - 財經 價值股也淪陷 道瓊指數早盤重挫500點 半導體股成重災區 - 財經 台股恐慌性下跌 國安基金信心喊話 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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