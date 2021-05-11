澳洲政府11日公布2021-22財年（截至明年6月底）預算案，無視財政赤字缺口擴大，總理莫里森承諾編列5,890億澳元支出，以支撐經濟擺脫疫情引發的衰退持續復甦。該預算案特別著墨老弱婦孺的照護，被解讀成是莫里森在爭取女性及年長選民的支持，為下次大選鋪路。

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