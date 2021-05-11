印度在全球供應鏈地位舉足輕重，近來疫情失控已衝擊疫苗、製藥、成衣、金融服務等重要產業，不僅這個亞洲第3大經濟體恐面臨復甦停滯，全球也籠罩物資短缺危機。

印度衛生部公布，周二新冠肺炎確診數新增329,942例，死亡數增加3,876例，迄至目前印度總感染數逼近2,300萬，病故數衝破25萬。印度7天平均新增確診數達390,995，創下新高紀錄。

印度疫情失控，讓原本看好其今年GDP有兩位數成長的經濟學家準備下修預估。去年莫迪政府為防堵疫情實施全國封鎖，印度陷入近25年來首見的衰退。

根據聯合國貿易發展會議（UNCTAD）資料，全世界約80％的貨物貿易量是靠船隻運送。而國際航運商會（ICS）秘書長普拉頓（Guy Platten）指出，估計全球170萬船員中，出身印度的就超過20萬。

已有多國禁止印度航班入境，印度船員前往世界各地港口受阻，也無法滿足船員交換需求。普拉頓指出，這恐怕會鬧嚴重的船員荒，「打亂全球供應鏈」。

全球疫苗供給因印度疫情大爆發而大受影響。印度血清研究所（SII）係世界最大疫苗製造商，全球販售的疫苗60％以上是印度製造，印度因而也成為新冠疫苗全球取得機制（COVAX）的主要供應來源。

此外印度是世界第一大學名藥供應國。據印度工業總會和安侯建業（KPMG）去年4月的研究，美國醫師處方九成是學名藥，每3顆消耗的藥丸就有1顆是印度學名藥廠生產。

印度是世界主要的紡織品出口國，這個產業正為嚴重缺工所苦。印度是全球第2大皮衣出口國及第4大皮革製品出口國，去年疫情重創印度皮革業。印度也是僅次於中國的鞋類製造大國，每年生產近30億雙鞋。

受到當地勞動成本便宜及員工訓練有素的吸引，印度亦是西方金融業依賴的資訊科技（IT）外包重鎮。但印度疫情狂燒，連帶衝擊西方大型銀行及會計公司的網路業務。

(工商 )