台北市警局接連爆發松山、北投之亂，市警局長陳嘉昌11日向市長柯文哲專案報告，柯不滿分局爆出包庇酒店收賄遭起訴，劈頭對著陳嘉昌痛罵，未來要是有集體貪瀆，將連坐三級連主管都要拔掉，不管調到哪都追殺到底。

陳嘉昌今傍晚5時許前往市長室專案報告，據市府幕僚透露，報告進行2個多小時，柯文哲從頭罵到尾，他相當不滿前松山分局長林志誠，在黑衣人大鬧派出所後，竟還找惹事的教官和黑衣人握手言和，痛斥這就代表和黑道掛勾，再提到北投分局還演出黑道風光投案橋段，實在是太囂張了。最令柯生氣的是最近收賄案遭地檢署依貪汙罪起訴，讓柯直說「我忍你們警察局很久了」。

幕僚說，柯文哲對著陳嘉昌痛罵，未來只要發生集體貪瀆，就連坐三級，把主管全部拔掉，不管調去哪，絕對會追殺到底，柯還強調他最擔心2個單位會有貪瀆問題，一個是建管處，一個就是警察局。此外，柯文哲還在會議中要求重新檢討監視器調閱標準程序，對於警察局輪調制度，未滿1年不得調整、滿6年一定要調動，否則要經市府簽核。

(中時 )