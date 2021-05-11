針對被勞工權益團體China Labor Watch與美國媒體The Information點名康舒武漢廠在2018年底或2019年初使用新疆勞動力，康舒發表聲明指出，「來自新疆的勞工」在康舒的標準而言，絕非新疆維吾爾族勞教人員，康舒聘用的新疆勞工，是康舒為支持聯合國 「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）第一項「終結貧窮」，提供貧窮少數民族就業機會而聘用的勞工。

康舒也指出，康舒所聘用勞工皆直接與其簽訂勞動合同、薪資直接給付至個人帳戶並保障薪資、保障員工自由選擇職業權益、尊重員工的宗教信仰自由、保障員工人身自由、禁用低於法定年齡的童工、提供優於法令的員工福利，且食物及生活習慣上皆以尊重民族風俗習慣處理，並配有當地語言老師做相關溝通與輔導，絕無強迫勞動，必要時，皆會召開勞資協商會議進行溝通，每位員工不分種族，尊重並保障基本人權。

康舒強調，來自新疆的員工於2019年在康舒武漢廠工作，期滿後，已依約送回家鄉，自此之後，康舒沒有再聘用新疆等少數民族勞工，而各客戶也都進入過康舒工廠稽核，未曾發現或查出危害人權及強迫勞動。

也因此，康舒重申所有管理制度均遵守RBA國際行為準則 ，絕無奴役或脅迫員工等違反人權之事，外媒所指涉及血汗工廠與強迫勞動等，確實純屬誤解，之後會建立一套更加完整的員工聘用流程，避免誤會再次發生。

(工商 )