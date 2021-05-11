美科技巨擘加入半導體聯盟 籲政府補助晶片生產 22:412021/05/11 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於全球晶片嚴重短缺，包括蘋果、微軟和谷歌在內的美國大型晶片買家，攜手英特爾和輝達等晶片製造商，11日設立新的遊說團體「美國半導體聯盟」，要求政府補貼晶片生產。該聯盟呼籲國會提供500億美元，協助晶片製造與研發。 復星擬與BioNTech合資 在大陸生產疫苗 恩萊特科技贊助國研院半導體中心微機電開發平台 (工商 ) #全球 #晶片 #生產 #聯盟 #科技巨擘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 技嘉嘲諷「中國製造」惹議 今發致歉聲明 15:202021/05/11 兩岸 印度疫情失控 衝擊全球產業 22:352021/05/11 財經 科技產業園區畢業季聯合徵才 廣招各路英雄好漢1600個職缺 19:192021/05/11 生活 台灣玉山科技協會 將發表首部政策白皮書 11:042021/05/11 財經 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 17:302021/05/11 財經 應材推DRAM微縮材料工程解決方案 09:082021/05/11 財經 彰化微笑單車退場 爆交接爭議 04:102021/05/11 地方新聞 台積 本季維持樂觀 04:102021/05/11 財經要聞 《國際產業》戴爾：建廠也要時間 晶片短缺恐持續數年 15:412021/05/11 財經 新思科技推出業界第一個矽生命週期管理平台 09:122021/05/11 財經 高通慘了？股價重挫逾6％ 傳蘋果2023年改用自家晶片 09:342021/05/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺 他撿的超開心 網直搖頭：太樂觀 - 財經 台股後市出現大隱憂 謝金河曝光重殺652點原因 - 財經 台指期夜盤續殺不停 台股明日開盤不妙 - 財經 價值股也淪陷 道瓊指數早盤重挫500點 半導體股成重災區 - 財經 台股創史上第三大跌點 熱門股遭狙殺 這些抗跌股飆漲停 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。