鑑於全球晶片嚴重短缺，包括蘋果、微軟和谷歌在內的美國大型晶片買家，攜手英特爾和輝達等晶片製造商，11日設立新的遊說團體「美國半導體聯盟」，要求政府補貼晶片生產。該聯盟呼籲國會提供500億美元，協助晶片製造與研發。

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(工商 )

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