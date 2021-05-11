美國44州總檢察長10日致函臉書執行長祖克伯，要求臉書捨棄為13歲以下兒童推出照片和視訊分享應用程式Instagram（IG）的計畫，主張兒童使用社群網站可能有害心理健康。

總檢察長在公開信寫道，「使用社群網站可能不利兒童的健康與福址，兒童尚無能力面對擁有社群媒體帳號的挑戰。除此之外，臉書過去也未能在平台保護兒童的福利。」

對此臉書發言人表示，臉書將與主管機關與議員合作，且公司才剛開始著手為兒童開發Instagram的計畫。臉書亦承諾，兒童版Instagram不會有廣告，不過該公司未透露兒童版Instagram的推出時程。

臉書發言人表示，父母都知道孩子會上網，臉書希望改善這種狀況，讓父母掌握小孩在網路上的行為。

臉書表示，公司認同任何版本的Instagram「都應該將安全和隱私置於首要，公司將會諮詢兒童發展、兒童安全與心理健康專家，以及隱私保護團體。」

祖克伯3月在國會聽證會透露臉書有意推出兒童版的Instagram後，該公司便承受外界壓力。民主黨議員曾在4月致函祖克伯，批評該項計畫。

臉書目前禁止13歲以下兒童使用旗下平台和網站，不過祖克伯也坦言，許多兒童會謊報年齡以使用臉書的服務。

這封公開信還指出，2019年的媒體報導顯示，臉書為6至12歲兒童設計的Messenger Kid應用程式存在重大設計缺失，讓兒童與陌生人聊天。

然而祖克伯3月表示，讓兒童在監督下使用社群媒體，可讓他們與朋友維持聯繫。他在國會作證時表不，他自己的小孩有使用Messenger Kid。

麻州總檢察長海利（Maura Healey）在推特表示，兒童版Instagram是試圖利用易受傷的群群，和從中圖利的可恥行為。」

(工商 )