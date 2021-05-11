香港新生代23歲清新女星黃凱儀，在2016和YouTuber合作拍短片爆紅，踏入演藝圈後跨足主持和戲劇領域，也都有亮眼表現，讓她累積不少人氣；黃凱儀經常透過社群和粉絲分享生活點滴，日前突然上傳做菜時遭熱油燙傷的照片，臉部更被醫師判定二級燒傷，畫面相當驚悚，嚇壞眾人。

6日黃凱儀在IG坦承過年時曾發生一個意外，讓她差點毀容，她曬出一張美食照和兩張臉、脖子和肩膀鎖骨遍佈疤痕的照片，緩緩說起整件事來龍去脈；過年期間黃凱儀突然想下廚，但倉促下沒有讓香腸完全解凍就下油鍋，鍋內滾燙的熱油馬上四處噴濺，她的臉蛋和肩頸正好遭到波及。

黃凱儀自曝過年下廚發生意外，嚴重到二級燒傷。(圖/ 摘自黃凱儀IG)

事發當下，黃凱儀立刻直奔醫院急救處理，但被醫師判定為「二級燒燙傷」，得經過長時間治療，傷口才會慢慢復原；黃凱儀表示，目前傷勢都已康復，不過，至今回想起來都還會覺得很痛，受傷的地方就像被大火持續燒了兩個小時。

黃凱儀將受傷後的照片分享給網友看，主要希望能藉由自己的慘痛經驗，警惕眾人下廚千萬要注意安全，而照片中清楚看到她漂亮的臉蛋當時傷得很嚴重，所幸治療過程都很順利，她也嚇得直說「好怕自己會毀容」；粉絲們看到照片也很心疼，紛紛留言安慰，「好險沒事了」、「那麼漂亮的臉蛋受傷，心裡一定很難受」、「謝謝妳平安無事啊」。

(中時新聞網)