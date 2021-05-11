印度第二波疫情來勢洶洶，當地醫療系統幾近崩潰，印度鋼鐵龍頭廠JSW表示，受到新冠疫情的影響，將氧氣從熔爐導向醫院，已經減少約10%的鋼鐵產量，並預計將實施相關措施持續到9月。

印度新冠疫情失控，連續19日新增確診數高達逾30萬，目前總確診數逾2000萬，當地醫療體系無法負荷如此龐大的確診數，醫院病床一位難求，病歿數持續攀升，火葬場也不敷使用。

根據《金融時報》報導，受到印度新冠疫情影響，當地鋼鐵龍頭廠JSW的CEO金德爾（Sajjan Jindal）透露，該公司已減少近10%的鋼鐵產量，並將一直持續至9月。

JSW目前為印度最大醫用液態氧氣供應商，日供應達1200噸；由於印度新冠疫情失控，氧氣瓶不敷使用，因此印度當地工業團體將氧氣自工廠送至醫院；金德爾坦言，從未想過印度的第二波疫情情況會這麼嚴峻，疫情對內需的衝擊已經逐漸開始影響到公司，而這情況可能將持續到9月。

另外，印度新一輪的政策將推動企業和私立醫院合作為員工接種疫苗，JSW也正致力於此，奈何相關人數高達100萬，且印度國內疫苗嚴重短缺，JSW公司遲未能獲得足夠的疫苗；JSW於印度南部Ballari廠每日約20至30名員工檢測出陽性反應。

值得一提的是，瑞信先前指出鋼鐵目前處於「超級循環週期」，意旨低點上升至高點再回落，循環的時間非常久，代表極為看好鋼鐵的後市；而JSW的減產也意味著印度的疫情嚴重影響印度原先對當地經濟復甦的展望。

(中時新聞網)