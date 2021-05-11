專家指出，未來台灣附近幾乎都是「零降雨」，恐一路乾熱到月底。(翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書粉專)

受到副熱帶高壓壟罩影響，台灣天氣持續高溫炎熱，今（11日）白天各地皆出現高溫，其中第一名在台南北寮，測到39.3度，第二、三名分別為38.5度（台南玉井）、38.4（高雄月眉）。中央氣象局表示，明（12日）各地依舊持續高溫炎熱，中部以南「橘一片」，需嚴防極端高溫。專家指出，未來台灣附近幾乎都是「零降雨」，將一路乾熱到月底，周末起，恐連都會區都飆出36度高溫。

今（11日）白天各地皆出現高溫，其中第一名在台南北寮，測到39.3度，第二、三名分別為38.5度（台南玉井）、38.4（高雄月眉）。(氣象局提供)

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出台灣未來10天的降雨分布圖指出，台灣受到副熱帶高壓影響，恐一路乾熱到月底。不像梅雨鋒面停留在長江流域，雨水豐沛，台灣則是被太平洋高氣壓控制，顯示附近幾乎是「零降雨」。加上受到南風吹拂影響，天氣呈現「又乾又熱」，民眾應留意極端高溫；到周末將改吹「西南風」，屆時連都會區有機會達到36度。

台灣颱風論壇表示，目前來看，下周一（17日）、二（18日）有鋒面稍稍南移到北部海面，「但如果不夠靠近的話，鋒面前暖區反而熱到炸。」坦言月底之前降雨訊號很微弱，「下雨真的很難...」。

中央氣象局表示，明各地天氣大多仍為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫雷陣雨，東半部夜晚清晨時也有些零星降雨。溫度方面，明白天持續高溫炎熱，中午前後注意紫外線強，各地高溫皆能到達30、31度，西半部則普遍可達34-36度，尤其中南部近山區或河谷地區更容易出現36度以上高溫，南投、台南及高雄甚至有機會出現局部38度的極端高溫，東南部則要注意有焚風發生的機率，請戶外活動請多補充水分注意防曬。

中央氣象局表示，明（12日）各地依舊持續高溫炎熱，中部以南「橘一片」，需嚴防極端高溫。(氣象局提供)

(中時新聞網)