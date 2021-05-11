科技繁星放榜，胡芝穎錄取雲科大。（南投高商提供／廖志晃南投傳真）

科技大學校院繁星放榜，南投高商胡芝穎等人，分別錄取國立雲林科技大學、國立高雄科技大學、朝陽科技大學以及文藻外語大學等大學。

錄取雲林科技大學應用外語系的胡芝穎，對英文最感興趣，因此國中畢業時就決定選讀南投高商應用外語科，因為老師對於各項技能檢定的要求，1年級參加商教會4級英語能力測驗，獲得120分滿分佳績，勇奪全國第1名。

投商校長何景標表示，南投高商應用英語科在張佳蕙科主任的完善規畫，及導師莊鵑萍和任課教師全力栽培下，無論在課程設計或活動辦理都非常豐富且紮實，除了配合教育部「引進外籍英語教師計畫」，透過外籍教師多元且活潑之英語課程及小班分組教學，建構學生實用英語表達力；並結合「大手牽小手計畫」，讓國際大專生參與在地文化交流活動，讓本地學生結合課程所學，認同本土文化價值，認識在地豐富美好的文化，開拓學生國際視野，胡芝穎能順利錄取，是全校教師戮力以赴的最佳證明。

商業經營科陳凱郁錄取雲林科技大學國際管理學士學位學程；導師李汶蓉表示，陳凱郁是認真的學生，高中3年為補貼家中經濟，利用課餘時間工讀和打工，並擔任班級幹部與小老師，不但能夠兼顧課業，還能夠無私大器地教導同學，深獲師長和同儕信任。

會計事務科賴羿潔，錄取高雄科技大學財務管理系、商業經營科姚佳妤同學錄取高雄科技大學風險管理與保險系、資料處理科陳芊芝同學錄取朝陽科技大學保險金融管理系、商業經營科曾進祥同學錄取文藻外語大學國際企業管理系；導師張碧君、張妙慧、曾芳蓮、李汶蓉都是無微不至的給予學生關懷與指導，並且鼓勵學生利用寒暑假參加科技大學辦理的營隊，提早確認升學志願。

何景標說，南投高商優良師資團隊用心教導學生，並落實生涯輔導，在投商的每個學生都是獨一無二的星星。

(中時 )