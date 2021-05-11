許多外國人覺得中文很有美感，卻不知每個字都具有含意，一旦貿然在身上刺上看不懂的中文字，很可能就會鬧笑話。就有一名老外為了向老婆與孩子表達滿滿的愛，便請刺青師在他身上紋了一個字「愛」，熟料，這個「愛」字，是紋在原本就有「鼠」字上面，，2個字合起來變「愛鼠」，瞬間成了迷戀老鼠的怪人，讓台灣網友看了哈哈大笑。

據《太陽報》報導，英國沙福郡（Suffolk）一名37歲男子吉米（Jimmy Ames），為了表達對妻子米凱拉（Michaela）與2個孩子的愛，便花了40英鎊（約新台幣1600元），想請刺青師在他的手臂上紋上一個繁體中文「愛」。

吉米把「愛」刺在之前紋的「鼠」上面，2個字連在一起就變成了「愛鼠」。（圖／翻攝自吉米臉書）

這本來是一件很溫馨的事，不過吉米去紋之前想起，年輕時到邁阿密渡假時，因為自己在華人農曆鼠年出生，當時就請一名刺青師，在他的手臂紋了一個繁體字「鼠」，所以就將「愛」字紋在「鼠」字的上面，結果2個字合在一起，就變成了「愛鼠」，原本想表達熱愛妻子、小孩的原意，反而變成了「迷戀老鼠」的怪人。

吉米無奈說，妻子過去就經常提醒他，身上的刺青都要有紀念意義，沒想到這次自己未經考慮，就鬧出了這樣的笑話，雖然妻子知情後只是一臉失落，沒有對他發脾氣，不過吉米看到心愛的妻子失望，內心比被責罵還難過，並自嘲：「我總不能砍掉自己的手吧！至少她不用擔心我在外面有女人，畢竟沒有女人會喜歡一個熱愛老鼠的男人。

(中時新聞網)