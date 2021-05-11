經濟部今公布「離岸風電第三階段區塊開發選商機制」修正版，從2026到2035年釋出15GW容量，供國內外廠商建置風場。不過攸關台灣成為離岸風電亞太基地出口的國產化目標卻給予「6、4比」彈性放寬。此引發開發商不同意見。本土化比例較高風電商以「令人費解」質疑，但是也有外商認為此彈性是怕國產下包商產能「尬」不過來，給予彈性考量，非常合理。

所謂「6、4比」，是指風電開發商申請建置容量中，有6成符合政府指定26項產業關聯項目，如水下基礎、電力設施等即可。其餘4成採用「加分方式」給予廠商彈性，可海外採購，但仍國產生產可，可多做可多拿分，有利中選。

對此參加說明會的本土化比例最高的丹麥風電商CIP代表表示：「令人費解」。因為26項產業關聯方案在第二階段潛力場址階段就做的到，原預期在第三階段區塊會是新設立國產廠商很好積累操練時間，甚至可以達到工業局提到的亞太出口基地目標，但卻只是提出60、40比例。

不過大廠德商達德能源董事長王雲怡認則支持彈性放寬合理，說以2年做3GW容量來說，有些零組件國產廠商可以，但有些未必製造得出來，所以給予數量上彈性，是怕它們「尬」不過來，完全合理。

倒是她覺得第三階段區塊規則中，沒有以第二階段舊廠商開發的本土化落實實績給予計算，比較可惜。應該在機制中設置加權、或是跟新廠商區隔，另外做例外檢核，比較可以檢視其本土化成效，避免為了競標先空口說白話，事後做不到。

海能風電股東捷熱能源對政策表示全力支持，說依政府規劃明年完成選商，2026年併聯，那麼要在競標完成後，4年內趕快完成採購、設計、施工。

至於保育團體方面，則認為新方案對廠商要求仍太少，馬祖魚保育聯盟表示，鳥類重擊、夜間施工噪音算不算汙染？很遺憾版本沒有把保育生態列入加分評選機制中。

對此經濟部能源局組長陳崇憲表示，風電規劃都有兼顧開發與生態共榮，加分項目中已有包含環境監測部分。

(中時 )