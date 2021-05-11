印度再次爆發新冠肺炎疫情，這與印度迷信與無知很有關係。在農村地區，許多人訴求於古老的習俗，用牛糞和尿液作為消毒劑，而且官員也這麼說。印度的醫生警告，牛的糞尿對於治療或預防新冠病毒一點作用也沒有，還會引起其他的感染。

俄國衛星網報導，印度中央邦文化部長烏沙·塔庫爾（Usha Thakur）在今年2月時曾在媒體上表示，「似乎有必要採用吠陀（Vedic）（印度的古老經典）的傳統，老祖宗的智慧式來預防冠狀病毒。」她聲稱，用儀式焚燒牛糞，可以使房屋保持12小時的衛生狀態。

講這種話的還不只她一個，北方邦議會議員Surendra Singh在自己的推特上說，「建議使用牛尿來抵抗病毒」。

他的自拍影片說：「如果早上空腹時，喝50cc的牛尿，然後每天服用薑黃5~10次，那麼新冠肺炎就會消失。」

上有好者下必甚焉，在印度古吉拉特邦(Gujarat)有些人用牛糞、牛尿塗抹自己，認為可以保護自己隔絕新冠病毒。有些是是抹了牛尿之後，再用牛奶把自己洗乾淨。

印度也不是完全沒有明白人，許多醫生警告，如此做沒有任何幫助，還可能會從動物身上感染到其他疾病，甚至可能演變成人畜共通傳染病。

新德里斯里蘭卡巴拉吉行動醫學研究所(Sri Balaji Action Medical Institute)的皮膚科專家辛格哈醫生(Vijay Singha)說：「沒有科學證據，可以證明以任何形式使用牛的這些東西有什麼好處。相反的，塗抹或食用這些東西，存在健康風險。」

「牛糞會引起皮疹、皮膚感染，如果一個人的皮膚偏向敏感性，那麼問題還會更大。我們所面對的是嚴峻的疫情，多數人都承擔巨大的壓力，但在此危急時候，我們更不應失去區分對與錯的能力。」

牛是印度教當中，認為是神聖的動物，是自然之善的代表。

印度是疫情最嚴重的國家，在過去的24小時內，有32萬9942起新增病例，還有3,876起死亡病例，相當可怕。

(中時新聞網)