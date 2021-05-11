美國中古車價格持續上漲幾個月，4月平均每輛售價創新高，並首次升破2.5萬美元水準。部份經銷商認為短期內漲勢不會結束。專家指全球車用晶片供應短缺影響新車產量，加上汽車需求回升，帶動中古車價走高。

研究機構J.D. Power指出4月中古車均價2萬5,463美元，較去年同期大漲約2,800美元，年增幅度逾12％。中古車價大漲讓不少經銷商感到意外。

經銷商Maguire Family老闆馬圭爾（Phil Maguire）指中古車本應是折舊資產，但幾個月來出現持續上漲的離奇現象。經銷商必須不斷提高收購價，才能確保有足夠庫存給民眾選購。

車訊網站vAuto指經銷商4月中古車庫存量年跌約18％。TrueCar資料顯示4月中古車銷售量年增58％至340萬輛。

專家認為全球晶片供應短缺，影響各大車商的新車產量下降，迫使民眾轉向中古市場，帶動中古車價漲不停。原本租用汽車的用戶延長租約讓中古車貨源減少，也是導致價格上漲的因素之一。

不少古中車貨源來自汽車租賃業的汰舊換新，租約延長降低業者換新車需求。而且去年新冠疫情爆發後，封鎖措施使通勤需求大減，租賃業者被迫削減其出租車隊規模，讓現在能出售的中古車數量大減。

J.D. Power資料顯示4月新車均價年增約7％至每輛3萬7,572美元接近最高紀錄。因為新車供應受到限制，而民眾購買新款車意願相當高，使車商和經銷商不斷削減促銷優惠，帶動新車均價走高。

隨著中古車價年增幅度超過新車，使兩者價位距離不斷被拉近，外界認為這正挑戰美國人的負擔能力。尤其夏季將至，出遊需求使民眾對汽車與貨車需求大增，在經銷商庫存不足和新車供應有限之下，中古車需求與價格可能繼續攀升。

(工商 )