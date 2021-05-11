以色列與加薩地區的伊斯蘭運動組織哈瑪斯今天激烈交火，至少造成26 名巴勒斯坦人和兩名以色列婦女喪生。雙方衝突升高肇因東耶路撒冷艾格撒清真寺的以巴暴力衝突。

在由哈瑪斯（Hamas）掌控而被以色列封鎖的加薩走廊（Gaza Strip），醫療當局表示，死於以色列攻擊的包括9個孩童，另外還有125人受傷。

加薩北方的以色列濱海城鎮阿什克隆（Ashkelon）是巴勒斯坦武裝分子鎖定重擊的目標，當地救護單位表示，有兩位以色列婦女在火箭攻擊中喪生。當地醫院則表示，有70位傷者就醫。

哈瑪斯武裝團體卡薩姆旅（Qassem Brigades）曾誓言要讓阿什克隆「淪為地獄」，宣稱5分鐘內就對當地和附近的城鎮阿什杜德（Ashdod）發射137枚火箭。

巴勒斯坦武裝分子自昨天以來已對以色列發射超過300枚火箭。以軍發言人表示，其中超過90%被以色列的「鐵穹」（Iron Dome）防空系統攔截。

他又說，以色列戰鬥機和攻擊直升機對加薩的軍事目標發動超過130次攻擊，至少造成15名哈瑪斯指揮官喪命。

巴勒斯坦穆斯林與以色列安全部隊在耶路撒冷艾格撒（Al-Aqsa）清真寺發生衝突，造成數以百計巴勒斯坦人受傷，這場動亂所引發的暴力情勢正不斷激化。

(中央社)