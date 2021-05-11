香港5間獲港府交予東奧轉播權的電視台都表示，歡迎政府的決定；至於未獲轉播權的香港電台說，作為公共廣播機構，不用亦不應該動用大量公帑與商營電視台的功能重疊，將使用5家電視台的片段為觀眾報導賽事。

香港電台報導，將會出戰奧運的香港女子游泳代表歐鎧淳相信，市民無論到東京現場觀賽，還是在家觀賞轉播，都是衷心支持香港運動員。港協暨奧委會副會長霍啟剛認為，有關決定對香港運動員帶來很大鼓舞。

(中時 )