未獲東奧轉播權 港台稱不應用大量公帑重疊功能 22:502021/05/11 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 取自東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港5間獲港府交予東奧轉播權的電視台都表示，歡迎政府的決定；至於未獲轉播權的香港電台說，作為公共廣播機構，不用亦不應該動用大量公帑與商營電視台的功能重疊，將使用5家電視台的片段為觀眾報導賽事。 香港電台報導，將會出戰奧運的香港女子游泳代表歐鎧淳相信，市民無論到東京現場觀賽，還是在家觀賞轉播，都是衷心支持香港運動員。港協暨奧委會副會長霍啟剛認為，有關決定對香港運動員帶來很大鼓舞。 驚悚700點大逃殺 散戶不要接刀 爆1現象再進場 51歲老傳產股價漲逾6成 從環保球衣到特斯拉都抓住趨勢風口 (中時 ) #轉播權 #電視台 #公帑 #未獲 #東奧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 因應三軍聯合作戰 各區指揮官就是小總長！邱國正證實 取消軍團 改成作戰區 04:102021/05/11 焦點要聞 東京緊急宣言期間辦奧運測試賽 約百人遊行抗議 14:432021/05/10 國際 公投法修嚴 損害民主 04:102021/05/08 時論廣場 划進東京 黃義婷再度叩關奧運 04:102021/05/08 運動天地 世衛大會報名截止台灣未獲邀請 陸外交部：民進黨當局造成 16:412021/05/11 兩岸 別讓媽媽痛！纖維肌痛症女性發生機率高 靜脈雷射助緩解 11:132021/05/08 健康 大陸限娛令 明星們坐不住了 04:102021/05/10 焦點新聞 王毅：樂見美國改變前幾年做法 真正踐行多邊主義 08:472021/05/08 兩岸 為爭口氣把家給燒了！看東元父子反目 大股東焦佑倫溫情喊話 00:072021/05/09 財經 東奧田徑測試賽 黃士峰最後一擲標第三 04:102021/05/10 運動天地 土耳其埃及化敵為友 8年來首度正式磋商 09:432021/05/07 國際 兩岸熱門新聞 代孕首選烏克蘭 136萬生個混血兒 - 焦點新聞 - 旺報 技嘉嘲諷「中國製造」惹議 今發致歉聲明 - 兩岸 社評／呂秀蓮「一個中華」兩岸和平牌 - 焦點新聞 - 旺報 全國人口普查資料出爐 大陸這2省人口超過1億人 - 兩岸 美方承認近年行為破壞國際秩序 華春瑩籲恪守對聯合國莊嚴承諾 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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