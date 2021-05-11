因應疫情升溫，新竹縣政府11日下午舉辦防疫一級應變會議，縣長楊文科宣布，即日起至6月8日，包含集會活動、營業場域、大眾運輸等領域，配合中央流行疫情指揮中心，停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上集會活動等，縣內藝文演出多改線上直播或延期，桐花祭部分活動也改為直播。

新竹縣政府文化局李安妤局長表示，即日起至6／8日止，圖書館自修室自即日起暫停開放，圖書館閱覽室人數控制100人以下。演藝廳除5月23日揚音樂集改線上演出外，其餘節目皆延期或取消。5月15、16日舉辦的思微藏物市集、青農市集、古風車巷弄室集全數取消。

5月22日於文化局戶外園區舉辦的「2021新竹縣客家桐花祭－新竹遶桐花」活動，仍繼續辦理，但取消茶席體驗活動，光雕秀採線上直播。

新竹縣政府文化局近期取消或延後舉辦活動一覽表。（新竹縣文化局提供）

新竹縣政府文化局近期取消或延後舉辦活動一覽表。（新竹縣文化局提供）

新竹縣政府文化局近期取消或延後舉辦活動一覽表。（新竹縣文化局提供）

另配合防疫措施如下：

1.停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上之集會活動。

2.縣轄9家醫院及18所護理之家，除例外情形，全面禁止探病，陪病者僅限1人。

3.托嬰中心謝絕訪客、托育資源中心限制人數開放；兒少、身心障礙及老人住宿型機構限家屬採預約探訪。

4.關懷據點及社區式長照機構強化防疫作為，據點共餐改領餐方式辦理。

5.學校畢業旅行停止辦理，畢業典禮、校園活動、研習需符合室內100人以下，室外500人以下，且須遵照防疫指引，否則改為線上或停辦。

6.學校室內、外場地除常態性租借或是已租借者外，停止對外開放租借。租借者需符合室內100人以下，室外500人以下，須提送防疫計畫後實施。

7.國中會考防疫升級，休息區需符合室內100人以下規定，且用餐提供隔板。

8.文化局圖書館自修室即日起關閉，圖書館控制在100人以下，各項活動比照人數管制規定辦理。演藝廳即日起至6月8日的所有演出，皆延期或取消或改為直播方式辦理。縣內桐花祭活動，取消茶席、市集取消飲食。

9.縣境4家防疫旅館已於5月3日完成總體檢，後續將持續不定期抽查。

10.加強公共場所、車站、市場...消毒頻率，大眾運輸交通工具落實消毒清潔並提高頻率。

(中時 )