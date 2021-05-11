中央公園位於西屯區水湳經貿園區，占地67公頃，打破機場水泥硬鋪面單一地貌，重新復育土地生態。（盧金足攝）

台中市水湳經貿園區4月進行土地標售時，創造當地280萬的土地單價新紀錄，緊鄰經貿園區的單元八接棒，最新一期實價登錄揭露，北屯區2043.9坪的鑫新平段土地，2月被兩名自然人以總價23.64億買下，換算土地單價每坪115.7萬，單價

、總價寫下單元八史上新高；不動產業者分析，可能是「商業區、帶建照、地段佳」這三個原因，站穩地王身價。

台灣房屋中城十四期特許加盟店店長王嘉鋒指出，可能是「商業區、帶建照、地段佳」，是該筆土地衝出地王身價的關鍵，單元八的可開發土地，以容積率140％住宅區為主，全區僅兩大街廓規劃容積率180％的商業區，利用強度較高，供給較稀少，營造商業區地價高於住宅區的行情。

此外，該筆土地帶有建照，可興建逾20層樓的地標大樓，對建商及投資人而言頗具開發效益，且該地居單元八的心臟位置，可享有中清路商圈的豐富生活機能，又能坐收水湳經貿園區的建設利多，吸引買家重金獵地。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，近年業者大手筆在水湳經貿園區購地卡位，大幅拉高購地成本，吸引很多投資人插旗水湳，也將目標轉往單元八。

單元八水湳經貿園區為鄰，能吸納水湳經貿園區的產經紅利，建商進駐，企業也在單元八擴大版圖，加上中央公園開放，水湳經貿園區的台中國際會展中心興建中，受惠重大建設啟動，單元八的地價年年走高。

(中時 )