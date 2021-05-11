宏全（9939）董事會11日通過今年第一季合併財報，首季合併合併營收51.24億元、年增15.94％，稅後淨利4.8億元、年增80.53％，EPS1.67元，高於去年同期0.91元，均創同期新高。

同時，宏全旗下宏全（中國）控股公司董事會11日也決議計畫辦理950萬美元的現金增資案，增資宏星薩摩亞控股公司，以改善公司財務結構及節省利息成本。宏星薩摩亞為宏全（中國）控股公司直接持股100％的子公司。

展望第二季營運，宏全旗下印尼泗水廠新產線，及位於客戶廠內的Cibitung廠，共計兩條無菌飲料生產線，第二季中陸續開始投產，可貢獻公司營收。

宏全累計今年第一季營收51.24億元、年增15.94％，創同期新高。其中，今年第一季營收，以大陸年增逾四成為最多，其次是台灣年增逾一成。

宏全今年第一季各廠區營收占比，分別為台灣39％、大陸35％、東南亞25％，及非洲1％。宏全表示，受惠於飲料旺季來臨，集團在各區接單狀況穩定增長，公司第一季合併營收，已維持二位數的增長。

宏全說，去年因新冠肺炎疫情關係，導致比較基期較低，加上今年第一季各區營運狀況穩定，使得大陸、台灣及東南亞廠營運聯袂成長。另外，宏全與客戶建立中長期合作的訂單增加及稼動率提升的加持，都是首季獲利成長逾八成的主因。

由於天氣轉熱，飲料旺季來臨，宏全自結4月合併營收18.68億元、年增8.61％。宏全說，從去年擴大產品組合，包括跨產業包材，及高附加價值包材比重，目前已占一定份額，未來持續有新合作案，將階段性量產交貨，成為公司未來幾年營運持續成長的主要動能。

至於新增台灣廠區，宏全租下台灣港務公司台中港自由貿易港區的專業區土地逾1.21萬坪、租期20年，初期先做倉儲物流園區，並斥資10億元，計畫在園區三分之一的土地，興建六層樓廠房。

另在新增海外廠部分，宏全透露，集團在東南亞，將增加菲律賓廠，及北非阿爾及利亞等多廠，預計分別明、後年陸續加入營運。

(工商 )