線上遊戲平台Roblox 10日美股盤後公布上市後首次財報，新冠肺炎疫情帶動居家娛樂需求，Roblox第一季營收激增140％，金額超越市場預期，不過直接上市相關費用和投資成長的開銷增加，導致該季虧損擴大。

Roblox第一季營收由一年前同期的1.62億美元攀升至3.87億美元，反映遊戲代幣Robux銷售的預定收入（Bookings）達6.52億美元，優於市場預期的5.73億美元。

不過Roblox首季淨損擴大至1.34億美元，或每股虧損46美分，相較於一年前同期的淨損7,440萬美元和每股44美分。Roblox第一季財報包含一筆5,190萬美元上市相關的顧問和法律開支。分析師原預估該季每股損失22美分，實際數據大於預期。

Roblox在第一季吸引更多用戶至其平台，平均每日活躍用戶達4,210萬人，較2020年同期激增79％，主要因為核心市場美國和加拿大以外用戶增加。第一季平均每日活躍用戶的預定收入年增46％，至15.48美元。

Roblox大部分的用戶年齡在13歲以下，該公司努力吸引其他年齡較高的群族，並拓展北美以外的市場，例如西歐和東亞。

Roblox創辦人兼執行長巴斯基（David Baszucki）受訪時指出，雖然許多國家放寬防疫措施，但Roblox的每日活躍用戶和預定收入依然有驚人的成果。

Roblox財務長葛斯瑞（Michael Guthrie）透過聲明稿表示，第一季財報讓公司能夠繼續投資能帶來長期成長和價值的重要領域，特別是聘雇優秀的工程和產品人才，以及為開發商社群提升業績。

Roblox 10日並未提供本季財測，不過該公司先前曾示警，隨著社交距離措施放寬，公司的成長可能減速。巴斯基表示，有別於公布第二季財測，Roblox計劃公布每月業績數據，以及每年舉辦一或兩次投資人會議。

(工商 )