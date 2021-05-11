就在美國12日公布4月消費者物價指數（CPI）的前夕，紐約聯準銀行4月最新調查顯示，美國消費者預期一年後通膨將升至3.4％，創下2013年9月以來新高，並高於3月調查時預估的3.2％，顯示隨著經濟持續解封，越來越多美國民眾擔憂通膨恐將升溫。

調查亦顯示，消費者預期三年後通膨率為3.1％，與3月時的預估一致。投資人擔憂經濟復甦與物價飆漲，恐促使聯準會（Fed）收緊貨幣政策，因此高度關注美國勞工部周三公布的通膨數據。

諮詢機構高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，美國4月核心CPI預估月增0.3％、年增2.3％，年增率將是2020年初以來首度超越Fed設定的2％目標。

法魯奇表示，4月CPI數據將證實Fed先前預測無誤，亦即：通膨未來幾個月可能急遽升溫，但這僅是短暫現象。

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