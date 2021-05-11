中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土病例，其中包括新北蘆洲及宜蘭羅東共6人「感染源不明」，指揮中心宣布防疫升級到第二階段，面對國內爆發社區感染，引起民眾人心惶惶，PTT鄉民一看到「感染源不明」這關鍵5字紛紛表示怕爆，還有人忍不住問「是不是要爆了？」

國內疫情沉寂了好一段時間，不料近日感染風暴不斷擴大，今天還一次新增7例本土病例，有網友在網路論壇《PTT》表示，宜蘭這次傳出不明感染源個案，現在已經驗出5個，顯見病毒已在社區一段時間，加上大家一直覺得台灣疫情控制良好，很多人都漸漸懶得戴口罩，他擔心是不是真的要爆了？呼籲大家「這陣子真的不要出門！」

對於一次爆出6例「感染源不明」病例，讓眾人嚇壞，不少網友紛紛回應「怕爆」、「不是說傳染鏈斷了嗎？」、「夭壽喔」、「絕對不只5個啦」、「炸裂」、「好像要世界末日惹」、「大家要收心了」、「好想回火星…」、「公文還在跑，不急」、「鎖國一個月啦」。

由於前陣子台灣公布的確診病歷幾乎全是境外移入，讓部分國人開始鬆懈，有網友質疑，一堆帶病的印尼、菲律賓、越南等外國人入境，怎能不爆？結果馬上有網友酸「把確診人腳踩的土地挖起來運到國外，就算境外了」、「遊樂場割出去就變境外啦」、「一天沒+1000都算小事啦，放心」。

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(中時新聞網)