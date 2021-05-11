過往是看多美股走勢的賓州大學華頓商學院（Wharton School）財經教授 Jeremy Siegel，今年4月才預測美股將繼續漲30% 或 40%，但如今卻警告投資人，美股將迎來審判日（day of reckoning），屆時將影響美國聯準會(Fed)改變現今的貨幣政策。

Jeremy Siegel曾神準預測2009 年後的道瓊指數走勢，並 2015 年 8 月、 2016 年初美股崩跌之際看好後市，以及料中美股去年3月底美股將觸底。

隨著通膨壓力增加，10年期美債殖利率在今年3月一度突破1.7%，Jeremy Siegel在4月卻認為，這的確會迫使Fed開始行動，縮減寬鬆政策，但目前還不用過度恐慌，因為持有股票的報酬率仍優於債券或是現金，但只要Fed有明顯動作，投資人必須抱持謹慎。

據Business Insider報導，Jeremy Siegel接受專訪表示，未來3至4年通膨累積可能達到20%，也就是說今後的物價將比現在高出20%，代表股價、薪資、消費者物價指數(CPI)、債券表現都會面臨負面影響，實質資產將成為最好的持有標的。

Jeremy Siegel指出，Fed推出無上限寬鬆政策，美國財政部又推出數兆美元的經濟刺激法案，通膨壓力已經成為實質影響，這些驚人的資金量將對通膨帶來重大影響，預計在5、6月浮現。

上周公布的美國就業數據，官方非農數據相當差勁，雖然市場一開始反應，該數據將對通膨上升的疑慮降溫，讓Fed調整貨幣政策的壓力變小，但這也代表美國就業市場復甦的情況遠不如預期，加上本周三將公布的CPI數據，因為去年低基期的表現，有可能創下年增3.6%的高數據，至於是否如Fed主席鮑爾所述，這只是個短期現象，還是開端，市場高度關注後續發展，這也在美股近期大幅修正的表現上印證。

(中時新聞網)