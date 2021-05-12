一對新加坡情侶涉嫌在台灣棄嬰後返回新加坡，北檢日前針對這對情侶發布通緝。新加坡警方今天證實，因兩人涉嫌與2019年2月發生在台灣的嬰兒死亡案件有關，已遭逮捕。

新加坡警察部隊今晚向中央社記者證實，星警於今年4月28日逮捕一名男子與女子，兩人都為25歲，他們因涉嫌與一起發生在台灣的嬰兒死亡案有關而被捕。

星警表示，案發後，接獲台灣當局請求協助，過去這段時間一直與台灣當局合作，檢視證據並展開調查，「由於調查仍在進行中，因此我們無法進一步評論」。

這起案件起源於2019年2月26日，新北市一家環保公司員工清理車上廚餘時，赫然發現黑色垃圾袋中有一具女嬰屍體，立即報警處理。

檢警鎖定一對新加坡籍男女，疑是女嬰父母，兩人於當年2月19日入境，住在台北市一家飯店，2月26日辦理退房，當天下午離境，搭機返回新加坡。

檢警偵辦後，發現許多關鍵證據直指這對新加坡情侶涉案。警方鑑識人員在這對情侶居住的飯店浴室排水孔，採集到血跡反應，送往新北市警察局刑事鑑識中心鑑驗後，證實與女嬰DNA相符。

媒體先前報導，北檢已將這對情侶列為殺人罪、生母殺嬰罪被告，發布通緝。法醫進行解剖後也發現，女嬰出生時曾經活著，她的死亡並非自然死亡。（編輯：周永捷）1100511

(中央社)