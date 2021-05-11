部落依山傍海，山海之間孕育不少原住民族人才。新北原民局從108年來推動「新北市原住民族產業精實暨創業計畫」，至今共協助38組團隊、超過60位族人。劉大衛(泰雅族人)， 109年參與此計畫，透過產業精實輔導課程充分學習，在專家委員專業指導及輔導諮詢之下，同年獲選『工藝精實組』優勝，劉大衛表示雖身處都市，但卻能從生活中、從落葉裡發掘原藝美感，將掉落的葉鞘變身為兼具實用功能的綠色設計，讓作品散發對自然生態的關懷及對部落文化的深厚情感，創造友善土地價值，吸引社會大眾從中體驗原住民族特有文化。

「Hbun」在泰雅族語是指溪流匯流處，也是文化孕育的地方。劉大衛不但是拿鞘／Nature創辦人，更在淡水老街設立「河文(Hbun) 原住民生活工場」。走進河文除了可看見『拿鞘／Nature』作品，更有各族群的創作品，除充分展現人與自然、文化的結合，更讓原住民商品有一個匯聚的平台，讓更多人看見原住民族特色與部落美感。劉大衛說：「透過設計與創新，翻轉產業新生命！」歡迎到淡水遊玩時，走進河文感受部落文化的自然與幽靜，讓商品不只呈現純粹的部落生活美感，更可將自然與文化的感動與大家分享。

110年新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選中。（原民局提供）

新北原民局表示，侯友宜市長非常及贊許肯定原住民族在文創、工藝上的出色表現！但缺少創業基金和平台，所以自108年來，透過新北市原住民族產業精實暨創業計畫，協助及提供創業獎勵金，讓族人在各領域上如美食開發、文創商品及藥粧品、美甲、生命禮儀、數位媒體等持續創業發展，在新北實現夢想。新北原民局長羅美菁分享，族人在面對創業及產業經營時，常會碰到資金、空間及人力等問題，原民局持續陪伴族人解決難題，讓新北市是族人的新原鄉，實現安居樂業不是夢想。今年「新北市原住民族產業精實暨創業計畫」徵選中，即日起至5月15日截止，申請詳情請上『新北原民局』官網查詢，請族人把握機會！

(中時 )