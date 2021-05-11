國內本土疫情升溫，11日暴增7例本土確診案例，但卻傳出染疫的華航機師妻子案1184，曾到內湖知名的夜市商圈買晚餐，指揮中心卻未公布足跡？指揮中心則解釋，她只是騎機車買便當未久待即離開，但卻有周遭住戶表示，10日曾有衛生人員來消毒。值得注意的是，上週末(8日)，國民黨主席江啟臣跟資深媒體人趙少康、前新北市長朱立倫、藍營智庫副董事長連勝文，在這一帶舉辦過母親節慶祝活動。

華航、諾富特群聚感染持續擴大，8日確診的華航飛行教官（案1183）及妻子（案1184）足跡也逐一公布，案1184在5月4日下午去過內湖區星雲街的全聯福利中心採買。

圖片依序為前新北市長朱立倫、國民黨主席江啟臣、藍營智庫副董事長連勝文、資深媒體人趙少康。（圖/合成圖，本報資料照）

據《TVBS》11日報導，國民黨內湖在地議員游淑慧受訪表示，「台北市衛生局做了很多疫調的點，也給環保局去消毒了，可是到了衛福部，為什麼只公布這兩個地方，有沒有去過我們常去的夜市，有沒有去過我們常去的菜市場？」。

報導還指出，游淑慧所提及的，就是案1184染疫的華航機師之妻，且據了解，她不只去過銀行跟超市，還到內湖某夜市買過2次晚餐。

但讓人擔心的還不只這些，游淑慧透露，國民黨8日早上曾在內湖某市場附近辦過「寵愛媽咪護食安」活動，當時除了江啟臣、朱立倫、趙少康外，連勝文也在場，一起在市場附近發放過康乃馨，慶祝母親節。

(中時新聞網)