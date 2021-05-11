《產經新聞》11日報導，日本政府有意採用共同生產的形式，繞過限制嚴格的「防衛裝備轉移三原則」，向印尼出售「多功能護衛艦」（FFM）；此舉若成為現實，不僅將打破日本多年來堅持不對外出口武器的原則，更將使其能夠進一步介入南海利益，協助美國構築對中國大陸的包圍網。

根據報導，日本與義大利、土耳其等對手競爭印尼海軍的新巡防艦標案。由於配備武器的巡防艦明顯不適用於「防衛裝備轉移三原則」，日本政府有意「鑽漏洞」，以日本與印尼共同生產的形式，向該國出口「多功能護衛艦」。

日本1967年制定「武器出口三原則」，聲明在該國的和平憲法下，全面禁止武器出口；不過為跟上近年國際聯合武器研發的趨勢，日本於2014年以「防衛裝備轉移三原則」取代前者，除同意日本與其他國家共同研發武器，也開放對外出口軍事裝備，不過限制十分嚴格，僅認同救難、運輸、警戒、監視、掃雷等5種用途的裝備出口。因此除合作研發項目外，日本大多僅能向他國提供教練機或退役裝備的零件等，直到2020年才成功向菲律賓出口防空雷達。

《產經新聞》指出，就像日本與英國共同研製新型空對空飛彈、為美國新神盾雷達提供氮化鎵（GaN）核心元件等，只要套上「共同」二字，日本便有機會繞過相關規定，直接對印尼出口武器系統。且在共同生產的過程中，兩國人員勢必將為技術轉移等事宜進行長時間的合作，將有利於日本擴大於南海的影響力。

(中時新聞網)