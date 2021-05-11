中華航空機師染疫風暴持續擴大，中央流行疫情指揮中心祭出「清零計畫2.0」，要召回所有華航前艙組員檢疫。對此，前立委沈富行表示，病毒不懂政治，而陳時中團隊最大的麻煩，就是在處理病毒時加入政治意識，他更向陳時中團隊提出問題，為何不能強迫機組人員施打疫苗？

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，病毒不懂政治，病毒也跨國界，陳時中團隊最大的麻煩，就是把處理病毒加入政治意識，比如對待大陸的人、對待台僑、對待不同背景的人，都有不同的規矩。

沈富雄認為，現在華航雖然滿肚子苦水，但卻是最沒有資格抱怨，並指華航的對照組就是長榮航空，「為何只有你的機師到處去得病？回來以後又搞成一團，鬧出很多病，長榮為什麼一個都沒有？」他更指出，「從7加7 到3加11，這表示對你越來越寬容，越來越寬容就要越來越謹慎」。

沈富雄也說，自己有一個很大的疑問，想要請教陳時中團隊，為什麼不能強迫機組人員和飛行員打疫苗？打疫苗就沒事了，「你說這是違憲，但你可以跟華航主管當局講說，打了2針的人飛，拒絕打的人變地勤人員，這樣可以吧？這麼簡單，為什麼不可以」。而同台的前民進黨立委郭正亮則說，「打了兩針就3加11，沒打的就14加0」。

(中時新聞網)