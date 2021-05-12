南韓女子團體Red Velvet以其魅惑的舞姿和唱功一直高据韓國流行排行榜單，而Joy身為團體中支柱之一，也受到品牌重視，義大利精品Tod’s今年推出《In Our Shoes-Seoul》第二章首爾篇就相中Joy的自然大氣活力，也看好她在舞台上強大的舞台魅力，請她穿上Tod’s Tabs休閒鞋，在戶外空間中展現自己深具自信的舞蹈作品，Tod’s Tabs鞋款由品牌創意總監Walter Chiapponi一手打造，除了有休閒鞋的外觀，也具備有豆豆鞋的柔軟舒適，近似傳統Trainner Shoes的外在簡直超加分，是雙可以輕易搭配又不咬腳的好鞋。

而身為亞洲影后之一的舒淇，日前出席品牌活動時，穿上Giuseppe Zanotti銀色透明繞帶高跟鞋，搭配一身休閒感強烈的印花洋裝，展現自己的穿搭風格。Giuseppe Zanotti這雙銀色跟鞋款式採用銀色皮革打造，並以透明PVC做為繞帶扣環，呈現另種奢華中的休閒味。

Joy不止能唱又能跳，穿上Tod's休閒鞋一樣跳的起勁。

(中時 )