全美前五大頂級訂製婚紗品牌Jasmine Galleria日前公佈2021秋冬時尚系列形象照片，宣傳照中的甜美模特兒則由近年紅極一時的甜心主播劉宸希擔任。

這次的合作案源自雙方對彼此生活哲學態度的認同－即永續環保的概念。Jasmine Galleria在全新2021秋冬作品中加入並實實踐了真正的永續時尚，材質全部使用環保木質長纖維面料，這種面料的製成相對困難，目前也僅只有少數幾間廠商能處理木質長纖維，而這次配合的台灣廠商更是其中之一。

另外製作禮服中所必需使用的溶劑99.5%可被自然分解並無毒，但除了材料之外，Jasmine Galleria一直提倡的Rewear（傳承）和Reuse（二次修改）也是觸動劉宸希與Jasmine Galleria的合作契機。

在西方，結婚的婚紗要不就是來自於母親的傳承，親自訂製一件後也有日常生活中難以搭配的困擾，Jasmine Galleria提供兩項服務，一是協助訂製者以空氣壓縮收納婚紗，待日後女兒結婚可以繼續傳承，達到Rewear的效果，或是協助重新修改細節，讓婚紗也能成為日常生活中穿搭的一部份，大大延長婚紗生命周期。

(中時 )