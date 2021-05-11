全球虛擬貨幣大熱，比特幣走勢呈盤整，以太幣、狗狗幣漲幅驚人，但美國經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）再度對虛擬貨幣開砲，表示比特幣缺乏實用性，永遠不會成為「數位黃金」，斷言「比特幣和其他虛擬貨幣都是泡沫，終將破裂」。

美國經濟學家魯比尼一直對經濟持悲觀論，因此素有「末日博士」之稱，而魯比尼也是一位長期唱衰比特幣這類虛擬貨幣的反對者。

魯比尼在「Kito News」節目上表示，無論多少機構投資將虛擬貨幣視為價值存儲，比特幣永遠也不會成為「數位黃金」，比特幣缺乏實用性和使用案例；魯比尼進一步說明，比特幣沒有任何收入、用戶、甚至還沒有付款方式，也不是相對穩定的價值存儲，也沒人會戴比特幣珠寶，那非常的土氣。

以其他資產來看，都有一套可以證明其合理性的經濟基本面，「那比特幣你如何定價？他的基本價值是什麼？」，因此比特幣根本不能算是數位黃金；另外，每當有利空消息出現時，比特幣的震盪遠遠比其他資產還來的劇烈。

魯比尼斷言，「比特幣和其他加密貨幣就是場泡沫，最終將面臨破裂」，泡沫若破裂，散戶可能會受到衝擊；另外，如果未來股市呈現修正，可能會引發虛擬貨幣崩盤，而監管措施也會逐漸緊縮，虛擬貨幣也會因此面臨大量的拋售。

但也並非所有人都同意魯比尼的說法，MicroStrategy執行長Michael Saylor即認為比特幣是非常完美的價值存儲資產；近期新上任的美國證券交易委員會主席Gary Gensler也稱比特幣為「罕見的數位價值存儲資產」。

(中時新聞網)