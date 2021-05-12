台中市警察局第六分局11日深夜臨檢柏青哥、酒店等大型娛樂場所，並進行防疫宣導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局今晚透過勤務作為及柔性防疫宣導，防止居家隔離、檢疫對象到處趴趴走。（民眾提供／盧金足台中傳真）

國內新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布即日起至6月8日，疫情警戒提升至「第二級」，台中市警察局11日深夜臨檢酒店、柏青哥等大型娛樂場所，並進行防疫宣導，警察局第六分局分局長吳耀南強調，透過勤務作為及柔性防疫宣導，防止居家隔離、檢疫對象到處趴趴走，防杜任何不法情事，確保維護市民健康及安全。

周二晚間，雖然不是周休假日，柏青哥店很多客人消費，警方到場舉牌宣導防疫，客人打柏青哥消費，也戴口罩自我保護。 酒店前出現大批員警荷槍實彈，全身佩戴口罩及手套等防疫裝備，引起很多行經人車注目，警方大陣仗到達金錢豹酒店臨檢，針對酒店是娛樂場所，容易引發群聚感染疑慮，也會形成防疫壓力，全面警戒。金錢豹酒店前的跑馬燈也顯示「對抗新冠病毒、防疫全面啟動」，配合防疫作業。

警方到柏青哥、酒店內，立即對場內客人逐一實施身分檢查，清查是否有應居家隔離或檢疫的民眾擅離住居所情事，也要求業者要做好防疫措施，同時提醒民眾避免出入擁擠場所，讓防疫工作更嚴密，以保障市民健康。警察局第六分局副分局長蔡期望表示，市府全力推動防疫工作期間，警方對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，以勤務作為及柔性防疫宣導，防止居家隔離、檢疫擅離住居所且流連酒店情事，避免成為防疫破口，警方積極防疫、維護治安、守護家園的行動力。

警方到柏青哥店舉牌宣導防疫，清查是否有應居家隔離或檢疫的民眾擅離住居所情事。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局副分局長蔡期望表示，為避免娛樂群聚場所成為防疫破口，警方積極防疫、維護治安、守護家園的行動力。

(中時 )