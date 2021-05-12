疫情警戒提升至第二級，集會活動、營業、個人及外出皆受管制。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心11日宣布新增7例本土個案，除了1例是華航確診機師家人，剩下6例為感染源不明，其中5例更是一起發生在宜蘭羅東的遊藝場群聚事件。對此，精神科醫師潘建志指出，此次群聚的「基因定序」尤為關鍵，若為英國變種甚至是印度變種，防疫層級則必須升到第三級才有效。坦言，「現在是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機。」

指揮中心表示，宜蘭縣羅東鎮中正北路上的銀河百家樂遊藝場爆出5例本土群聚感染，由一名本國籍30多歲女性（案1202）就醫採檢確診後，4名匡列人檢驗出陽性。另外，新北蘆洲一名國籍60多歲男性案1203）也於今日確診，以上6例感染源皆待釐清。加上今日本土病例創下單日疫情新高，潘建志醫師於臉書發文驚呼，「大大不妙。」呼籲宜蘭和新北的民眾要多加小心。

針對遊藝場所的接觸者匡列協尋，潘建志則表示，「社區傳播確定，感染源不明，不必猜了。」他指出，由於銀河百家樂遊藝場是八大行業，屬法律邊緣台式地下賭場，出入人群龍蛇混雜，雖然大部分是熟客，可以用實名制進行追蹤，但有些人背景不單純，如毒癮者、通緝犯，恐無論如何是不願意給名字，導致追蹤困難。

指揮中心宣布將疫情提升到第二級，民眾出入大型集會、公共場所限制將更加嚴格。潘建志指出，這時基因定序異常重要，若發現羅東遊藝場群聚是英國變種甚至是印度變種，那麼將防疫層級提升到第三級才有效。等於除了維生必要、醫療、公家機關外，其它營業和公共場所都需關閉，室內限5人，室外限10人。

最後潘建志呼籲指揮中心訂定的防疫層級規定，應按照SOP流程走，太繁瑣的滾動式調整反而會讓民眾搞不清楚。他坦言這波本土疫情，「是台灣防疫戰鬥中，最大的一次危機。」

疫情警戒標準級因應事項。（圖／指揮中心提供）

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(中時新聞網)