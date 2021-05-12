「史上最長壽」驚悚虐殺經典《奪魂鋸》系列第9集電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》即將於12日搶先全球在台上映，除了「拼圖殺人魔」的接班人真面目讓粉絲好奇不已外，「神盾局局長」山繆傑克森（Samuel L. Jackson）的加入更令影迷期待萬分，片中他飾演大名鼎鼎的老牌警探，為了演出一段角色複雜的過去，還以蓄鬍回春的造型亮相。

擔綱主角的喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock）說：「當我聽到劇組有意找山繆來飾演我爸的時候，我興奮地回答『不擇手段也要讓他答應演出』，因為山繆的加入絕對會讓電影提升一個層級。」而山繆傑克森則說：「我熱愛恐怖片，也很喜歡拍恐怖片，而《奪魂鋸》自成一格，它是恐怖片的傳奇，這樣的邀約我根本無法抗拒。」

電影《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》除了卡司和懸疑劇情的新突破之外，在虐殺機關上的設計也絕不馬虎，在講求新鮮創意的同時，也帶給觀眾最真實的恐懼，導演戴倫連恩布斯曼（Darren Lynn Bousman）說：「除了機關折磨人的血腥程度，我最在乎的就是真實性，其中有一個讓全劇組想到就頭皮發麻的殺人機關，玩家一醒來就會發現自己的十根手指都被鐵鍊銬住，鍊條隨著時間不斷向外拉，手指也一根根慢慢被拔斷。你只要想到手指被鐵槌砸到有多痛，就可以想像這樣的死法有多慘忍。」而更多精彩刺激的虐人手法，就待影迷進戲院體驗。

(中時 )