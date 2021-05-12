國內11日暴增7例本土確診，其中包括兩起不明感染源事件，還有一起更是多達5人的群聚感染，對於疫情擴大，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「宜蘭群聚跟華航群聚無關」。對此，精神科醫師沈政男有感而發表示，「陳時中又講了防疫外行話，前副總統兼臺灣流行病學家陳建仁應該出來再次提點陳時中，幫他踩剎車」。

沈政男11日在臉書上表示，陳時中當天宣稱「宜蘭群聚跟華航群聚無關」，讓他相當感慨，難道是台灣社區防線一下子被衝破了好幾個洞？他希望陳建仁應該再次出來提點一下，到底現在疫情是怎麼樣了。

「為什麼張上淳最近比較少露臉？是不是指揮中心的專家團隊換了隊形？」，沈政男在貼文提及，事實上從指揮中心自4月20日對華航群聚所做的判斷可以發現，好像不是去年那個威風八面的防疫團隊了。

他認為，華航群聚從頭到尾就只是這樣「國外疫情越來越嚴重=>華航機師把病毒帶回台=>「7+7」改成「5+9」，病毒開始進入華航家庭=>又改成「3+11」，病毒進入更多華航家庭=>華航機師自主管理鬆散，病毒進入社區=>大家不戴口罩+病毒傳染力變強=>口罩防線被衝破」。

沈政男強調，以上任何一關，只要當初能夠守住，就不會產生這次的危機了，可惜乳酪漏洞被連成了一線。現在就看，到底是零星社區感染，或者進展到了社區傳播。有人搞不清楚兩者差別何在，其實當初陳建仁就是出來教懂了陳時中兩者的區別，然後台灣防疫自此有了不同。顯然，陳時中如今又忘了。

他進一步指出，現在台灣仍須盡全力防堵病毒，做到不只是華航清零，而是社區清零，不要像韓國與香港一樣，一直有零星感染，零本土跟一個本土，天差地遠。

對於有人眼見疫情再起，第一個反應就是趕緊去打疫苗，讓他覺得這其中是否有什麼誤會，他解釋，疫苗對B.1.617變種（最先出現在印度）只有微弱保護力。卻有好多專業人員不知道新冠疫苗作用原理，竟以為國產疫苗使用mRNA，其實只是病毒外殼蛋白質片段。現階段最重要還是大家把口罩長城拉出來，大家相互提醒與監督。

【漏洞一破再破... 由沈政男發佈於 2021年5月11日 星期二

(中時新聞網)