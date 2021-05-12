Apple TV＋ 宣布全新紀錄片影集《你看不見的我》探討現代人膽怯面對的通病「心理健康問題」將於 5月 21日獨家播映。節目由總能透過歲月淬煉出的智慧與氣度，讓參加節目來賓侃侃而談的脫口秀主持人歐普拉，攜手已移居美國的哈利王子共同打造。

現代人生活壓力大，來自工作、生活、感情與家庭的壓力交疊累積的負面影響不容小覷，也讓「精神疾病」成為全球人類須要重視與面對的疾病前三大之一。節目中，歐普拉和哈利王子將透過來自世界各地的真實故事，不分文化、年齡、性別和社會政經地位，探討與強調正視自我心理健康的重要性。節目由女神卡卡和馬刺隊得分後衛「龍王」達內爾拉開序幕，以自身經驗分享亮麗生活背後飽受抑鬱、憂鬱和焦慮苦惱的真實面貌。

對於全新節目的宗旨和定調，歐普拉表示：「在人人都為疫情受困的此刻，正是合力發揮智慧、同情心和真誠，將精神病正名化的最佳時刻。」哈利王子也以自身故事回應：「儘管在不同的環境中成長與生活，但我們所感受到的煎熬、痛楚和悲傷卻是一樣的。」呼籲大家能放下臆測的習慣，以同理心嘗試理解，同時對生活重燃熱情與希望。

《你看不見的我》探究你我心中不為人知的苦痛，5月21日由歐普拉與哈利王子攜手於Apple TV＋呈獻。

(中時 )