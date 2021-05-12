面對情緒的方式，決定了你是誰！生活中的問題從沒少過，各種情緒也隨著大大小小的狀況被引爆。然而大多時候，我們都選擇了錯誤的應對，導致身心俱疲。

想想看，你是不是也像這樣：壓抑憂慮，不斷告訴自己「沒問題」；或是過度強調積極樂觀，反而使人試圖壓抑憂鬱，成為背景運作的APP，造成頭痛、失眠、記憶衰退，直到某天情緒爆發。

不過《壞情緒，變好事的5堂正向心理課》一書作者安娜貝爾．岡薩雷茲認為，壞情緒也可以是好事，為什麼？只要換個想法，你會發現，壞情緒其實很有用。

【精彩書摘】

大部分的人都不是心理治療的專業人士，因此我們首先要做的，是要了解用言語表達個人情緒的益處。我們大腦有這樣的功能，也就是負責思考與反省的區域（在頭腦的前端部位的前額葉），以及和情緒比較有關的區域（位於腦中央的邊緣系統）會互相平衡。

現代的大腦研究，已經展現了不同大腦區域之運作模式的驚人的影像。直到不久前，我們都還只能看到它們的形狀，但現在我們已經能夠看到它們的活動狀態，何時運作與何時休息。因此，發現到邊緣系統可以透過反省自身感受的意義而被啟動，便能更清楚地了解自己的情緒。然後，當我們為這些情緒命名時，邊緣系統便會平靜下來。

在一項功能性磁振造影的研究當中也顯示了，當受試者看見令人不安的影像時，他們的杏仁核（邊緣系統的一部分）便會被啟動。那些有能力為自己的情緒命名的人，杏仁核的活動性會降低，這是在那些不允許自己這樣做的受試者身上不會發生的。

向他人表達自己的情緒有很多的好處。藉由解釋自身情緒，我們會重述事情的經過，並重整對於重要事情的記憶；也就是說，能幫助自己使情緒轉移到可以用來學習的檔案當中，如此記憶的處理就完成了。

除此之外，這也拉近了彼此之間的關係，有些特定的感受在我們分享後，會讓彼此得到共鳴；當我們向對方表示自己內心的感受，即便他沒有經歷過相同的事情，也能夠接受、理解。每當我們談論自己所發生的事，其實都能一起學習到一些，有關情緒管理的新知識，這對我們彼此都有益處。

和別人分享感受，除了有助於自己進行情緒調節外。它還能夠有以下幫助：

● 使我們感到安慰（這對悲傷的情緒有幫助）。

● 在我們生氣時釋放壓力（和朋友發牢騷可以舒緩許多）。

● 讓自己找到那個經歷的意義（這對於消化它很重要）。

● 使我們提出新的觀點（重新定義一件事情）。

● 在我們不知所措時，找到責任歸屬。

● 讓自己降低羞愧感。

當然，如果我們是那種什麼都藏在內心的人，上述方法反而會觸發我們的所有警報。表達情緒對這樣的人來說，雖然沒有危險，但卻是不重要的或不舒服的事。相反地，如果我們是那種總是需要別人安慰的人，則對於別人的反應會過度地敏感，對於任何排斥、不理解或批評的訊號都會變得非常地脆弱。

分享情緒產生的效應，也和我們交談的對象有著很大的關係。根據不同的人，可能有同理、理解、取笑等不同反應；當對方處理不好自身情緒時，可能會選擇避開話題，或是也可能被我們的情緒狀態所影響。

聆聽的品質比次數更重要，例如：在手術之前聊聊自身感受，可以讓自己在手術之後感覺更好。但對太多人講沒有用，而是要和我們覺得能理解自己的人講。也難怪有句俗話說：朋友不用多，真心的幾個就夠。對這些少數的摯友，最好能盡量的分享我們的情緒世界。擁有一個良好的情緒調節系統，不代表全都要靠自己，選擇向誰求助很重要。

另外，一些社會普遍無法接受的議題，有時要聊它便會很困難。我們可以根據對方對這個議題的信念，或者聊天的時機與背景，視狀況分享情緒。若是談得不順利的話，也不用太在意。別選擇和不了解我們的人聊，也別從最困難的議題開始。最好和身邊的人從生活小事開始練習。只要簡單地在對話當中插入：「我今天感到……」讓我們談論情緒時，不會變得太像外星人。我們也可以問問對方的感受如何，然後試著設身處地專心聽對方說。只要從身邊尋找能夠進行這種對話的人，然後慢慢練習，最終會成為這領域的專家。

【作者簡介】

安娜貝爾．岡薩雷茲

Anabel Gonzalez

精神科醫生、心理治療師、犯罪學專家。曾任歐洲創傷與解離學會（ESTD）理事成員、西班牙眼動身心重建法（EMDR）協會副主席，目前就職於拉科魯尼亞大學醫院（CHUAC）。

多年來，她不斷地為其他的專家進行教育培訓，是經認證的EMDR治療培訓師、CHUAC的合作教授，以及西班牙國立遠距教學大學EMDR心理治療碩士班客座教授。著有多本相關專業書籍，並指導過許多相關主題研究。

《壞情緒，變好事的5堂正向心理課》/方言文化

(中時新聞網)