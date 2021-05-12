對於不少男性來說，結婚可說是人生中巨大的改變，搜狐網命理專欄點名，雙子座、天蠍座及魔羯座的男性在婚前婚後反差最大，婚前十分會獻殷勤，但婚後卻開始顯露出缺點，把壞脾氣都留給最親近的人，讓人跌破眼鏡。

▍1. 雙子座

雙子座本身的性格多變，對於任何事情都只有三分鐘熱度，一旦熱情過後，就會去尋找別的新鮮事物，就連在戀愛的時候也是！一旦兩個人相處的時間越長，雙子座就會開始顯露出缺點，不僅變得容易不耐煩，也越來越冷淡，不再像交往時一樣哄對方開心，不論另一半付出多少辛苦，他們都會覺得理所當然。

▍2. 天蠍座

天蠍男的個性比較自私，在婚前談戀愛的時期，他們很願意付出，不僅熱愛替愛人製造浪漫，更會花心思去準備各種驚喜，讓對方死心塌地愛上他，但是在結婚之後，天蠍男就會要求回報，他們會希望自己的另一半多照顧家裡，甚至不想讓對方出去工作，大男人主義會越來越顯現出來。

▍3. 摩羯座

摩羯男的外表看上去溫文爾雅，脾氣非常好，因此一般人對摩羯座的評價都很高，但是只有親近的人才會知道他們的真實性格超頑固。而在談戀愛的時候，摩羯座對戀人很大方，有空就會陪對方吃喝玩樂，但是結了婚之後，摩羯座就會把壞脾氣都留給最親近的那個人，不再控制脾氣，也不再花很多時間陪對方約會，因為他們本身還是一個工作狂，沒有閒情逸致去玩耍，一心只想賺錢。

(中時新聞網)