為嚮應政府政策，電信商持續實施不定期災防告警系統測試作業，為全台民眾安全把關。中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星全台五家電信公司分別宣佈，將在110年5月12日下午4時於全台含離島地區實施災防告警訊息測試，屆時民眾若是收到警報通知，請勿過度驚慌。且因為測試訊息大多數手機都預設為不會收到，若沒有收到提醒也不用太過擔心，可先確認手機設定。

五大電信皆指出，本次在全台含離島地區實施的災防告警訊息測試，是藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務。要特別提醒得是，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，為的是降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶、或是將此測試頻道功能開啟的用戶手機會發出特殊告警聲響與震動，也請收到測試訊息之客戶毋需緊張。若想要進一步了解「4G災防告警細胞廣播訊息系統」詳細內容，可參考國家通訊傳播委員會官網「災防告警服務專區」。

開啟災防告警訊息10種品牌手機教學

災防告警「每月測試用訊息」頻道之開啟/關閉操作說明可參閱上方影片，或可洽各品牌手機業者客服專線。未來，為確保民眾即時掌握災害資訊，電信商都將持續更新及優化災防告警細胞廣播訊息系統，配合政府政策，每月針對全台或分區執行不定期災防告警訊息發送測試，以利相關單位未來監測到重大災害時，第一時間即可將災害資訊發送給指定區域的民眾，及早採取應變措施。

(科技)